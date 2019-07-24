Поклонников взбудоражило архивное фото умершей артистки. Снимок беременной Жанны Фриске уже не первый день обсуждают в Сети.

Поклонников взбудоражило архивное фото умершей артистки.Снимок беременной Жанны Фриске уже не первый день обсуждают в Сети.Кадр появился в Instagram-аккаунте, посвященном сыну вокалисткии Дмитрия Шепелева – Платону. На нем Жанна Фриске позирует вместе с младшей сестрой Натальей.Особо бросается в глаза большой живот знаменитости.На шумиху вокруг архивного фото Жанны Фриске обратилавнимание . По словам красавицы, качество опубликованногоснимка очень плохое, поэтому сложно понять, кто на нем запечатлен."Откуда народу приходит в голову желание попиариться на том,что уже свято покоится с миром. По фото даже непонятно – Жанна ли это, иливовсе другая женщина. Тем более такие святые моменты как беременность, ну можноже их вообще не трогать. Если человек скрывал это при жизни, навряд ли он хотел, чтобы лезли в его душу сейчас", – отметила модель.По мнению Славиной, грешно попусту чесать языком, без надобностивспоминая имя умершей. Манекенщица попросила россиян забыть, оставить впокое артистку и ее семью."Просто делают очередной ажиотаж, чтобы человек в гробуперевернулся. И так достаточно было славы после смерти, что душа, думаю, долгоне могла уйти в нужное место. Еще и ребенка до сих пор дергают. Пусть покоится уже с миром!" – резюмировала Ксюша Славина.