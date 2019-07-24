Это позволит перевести все классы школы №15 на учёбу только в первую смену

Это позволит перевести все классы школы №15 на учёбу только в первую сменуСредняя общеобразовательная школа №15 в Гусь-Хрустальном заключила договор с администрацией Иваново на безвозмездное использование проекта строительства здания начальной школы, рассчитанной на 350 мест.Наличие уже готового проекта позволит Гусь-Хрустальному войти в региональную программу строительства: соответствующую заявку подали в региональный департамент образования. Средства на реализацию проекта выделят из федерального бюджета.Появление отдельного здания начальной школы СОШ №15 позволит перевести все её классы на учёбу только в первую смену.