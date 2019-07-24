Местный житель планировал сбыть марихуану наркозависимым лицам.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).Обвиняемый был задержан в декабре прошлого года оперативными сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на одной из улиц города Гусь-Хрустальный при попытке сбыта дозы марихуаны.В ходе дальнейшей работы оперативники по месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли пакетики с аналогичным содержимым растительного происхождения.Установлено, что запрещенные вещества фигурант планировал сбыть наркозависимым лицам.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.