Подобные заведения уже работают и в других странах.

В индийском Амбикапуре появилось Мусорное кафе, посетители которого могут обменять пластиковый мусор на еду. Обед в этом кафе "обойдется" в килограмм пластика, а завтрак – в полкило.Подобная практика, поясняют власти, помогает решить и проблему сбора мусора, и проблему голода в городе.Мусорное кафе появилось по инициативе госкомпании Swach Bharat, занимающейся очисткой дорог и улиц в стране. Собранный пластик пойдет на строительство автомобильных дорог. В стране уже построено несколько автомагистралей с использованием пластиковых отходов. Сообщается, что долговечность такого покрытия гораздо выше, чем у обычного асфальта.