В Самару прибыл нападающий Порту Хуан Переа. В ближайшее время 19-летний колумбиец подпишет контракт с Крыльями Советов

В Самару прибыл нападающий "Порту" Хуан Переа. В ближайшее время 19-летний колумбиец подпишет контракт с "Крыльями Советов".Переа пройдет медосмотр, после чего подпишет с "Крыльями" договор. Подробности пока неизвестны. В прошлом году "Порту" приобрел южноамериканца у колумбийского клуба "Эскофутупер" за 1,35 миллионов евро, сообщает Чемпионат.com.Хуан Переа пока не играл за основной состав "Порту". Молодой колумбиец выступал за юношескую команду португальского клуба.