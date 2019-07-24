Южной оперативной таможней выявлен факт незаконного ввоза в Россию из Вьетнама трехсот экзотических обезьян. Общая стоимость приматов составляет 8,5 миллиона рублей. Животных использовали для медицинских опытов в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края.

Южной оперативной таможней выявлен факт незаконного ввоза в Россию из Вьетнама трехсот экзотических обезьян. Общая стоимость приматов составляет 8,5 миллиона рублей. Животных использовали для медицинских опытов в одном из научно-исследовательских институтов Краснодарского края.В 2017-2019 годах российская компания, название которой не указывается, задекларировала ввоз пяти партий яванских макак. Животные были ввезены в качестве зоопарковых или цирковых животных, подтверждением тому стали соответствующие сертификаты, разрешение Россельхознадзора и СИТЕС. Импортировали обезьян регулярными рейсами одной из авиакомпаний.В результате проверочных мероприятий было установлено, что животные использовались в кубанском институте для медицинских опытов. Чтобы осуществлять данную деятельность, необходимо предоставление ветеринарных сертификатов, разрешений Россельхознадзора и СИТЕС другого вида. Также ввоз приматов должен производиться с соблюдением особых условий транспортировки, отмечается на сайте Федеральной таможенной службы.На момент проверки 151 обезьяна уже была использована для опытов, а также подвержена эвтаназии. Остальных 149 приматов планируется направить в зоопарки ЮФО и других федеральных округов.В настоящее время в отношении компании-импортера возбуждено уголовное дело по части 1 статье 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов).