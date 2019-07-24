На образовательном интенсиве Остров 10-22, проходившем в Сколковском институте науки и технологий с 10 по 22 июля, состоялась презентация проекта Цифровой транспорт. Об этом сообщают в пресс-службе Российского университета транспорта (РУТ).
На образовательном интенсиве "Остров 10-22", проходившем в Сколковском институте науки и технологий с 10 по 22 июля, состоялась презентация проекта "Цифровой транспорт". Об этом сообщают в пресс-службе Российского университета транспорта (РУТ).
Новый проект представил директор университетского
научно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных систем
Олег Покусаев, отметили в вузе. В основе реализации проекта лежит эффективное
планирование развития территорий и успешное управление транспортной системой.
"Проект, основная цель которого – разработка технологических
решений для комплексного планирования и развития транспортных систем агломераций,
был презентован не в формате шаблонных презентаций, а красочного макета", -
подчеркнул Покусаев.
В ходе презентации он выделил два подпроекта. Первый
представляет собой цифровую технологическую платформу комплексного планирования
транспортной системы агломераций, основанную на искусственном интеллекте.
Второй подпроект – комплекс технологий по управлению цифровыми активами
транспорта на всех этапах.
Заместитель гендиректора "РЖД", президент
Российской академии транспорта Александр Мишарин выразил поддержку проекту
"Цифровой транспорт". Он выступил в ходе встречи представителями бизнес-сообщества с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.
После интенсива "Остров 10-22" ректор Российского
университета транспорта Александр Климов провел встречу с членами команды.
Вместе они подвели итоги защиты проекты, наметили план по его претворению в
жизнь.
Высокоскоростные транспортные системы, цифровые технологии в
транспортной отрасли, транспортные системы агломераций – на этих трех
направлениях основана деятельность Центра цифровых высокоскоростных
транспортных систем. Основная задача структуры заключается в экспертном и
научном сопровождении столичного департамента транспорта, в том числе в
реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД).
Ранее "Дни.ру" , что Российский университет транспорта предложил помощь в развитии юнармейского движения Москвы. Такую инициативу озвучил ректор вуза Александр Климов.