На образовательном интенсиве Остров 10-22, проходившем в Сколковском институте науки и технологий с 10 по 22 июля, состоялась презентация проекта Цифровой транспорт. Об этом сообщают в пресс-службе Российского университета транспорта (РУТ).

На образовательном интенсиве "Остров 10-22", проходившем в Сколковском институте науки и технологий с 10 по 22 июля, состоялась презентация проекта "Цифровой транспорт". Об этом сообщают в пресс-службе Российского университета транспорта (РУТ).Новый проект представил директор университетскогонаучно-образовательного центра цифровых высокоскоростных транспортных системОлег Покусаев, отметили в вузе. В основе реализации проекта лежит эффективноепланирование развития территорий и успешное управление транспортной системой."Проект, основная цель которого – разработка технологическихрешений для комплексного планирования и развития транспортных систем агломераций,был презентован не в формате шаблонных презентаций, а красочного макета", -подчеркнул Покусаев.В ходе презентации он выделил два подпроекта. Первыйпредставляет собой цифровую технологическую платформу комплексного планированиятранспортной системы агломераций, основанную на искусственном интеллекте.Второй подпроект – комплекс технологий по управлению цифровыми активамитранспорта на всех этапах.Заместитель гендиректора "РЖД", президентРоссийской академии транспорта Александр Мишарин выразил поддержку проекту"Цифровой транспорт". Он выступил в ходе встречи представителями бизнес-сообщества с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым.После интенсива "Остров 10-22" ректор Российскогоуниверситета транспорта Александр Климов провел встречу с членами команды.Вместе они подвели итоги защиты проекты, наметили план по его претворению вжизнь.Высокоскоростные транспортные системы, цифровые технологии втранспортной отрасли, транспортные системы агломераций – на этих трехнаправлениях основана деятельность Центра цифровых высокоскоростныхтранспортных систем. Основная задача структуры заключается в экспертном инаучном сопровождении столичного департамента транспорта, в том числе вреализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД).Ранее "Дни.ру" , что Российский университет транспорта предложил помощь в развитии юнармейского движения Москвы. Такую инициативу озвучил ректор вуза Александр Климов.