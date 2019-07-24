В проливе Бонифачо между островами Сардиния и Корсика состоялась традиционная регата на кубок делового издания Ведомости. Участие в гонке приняли восемь команд. Соревнования по парусному спорту прошли под эгидой авторитетной газеты и при поддержке юридической компании Регионсервис – генерального партнера регаты.

В проливе Бонифачо между островами Сардиния и Корсика состоялась традиционная регата на кубок делового издания "Ведомости". Участие в гонке приняли восемь команд. Соревнования по парусному спорту прошли под эгидой авторитетной газеты и при поддержке юридической компании "Регионсервис" – генерального партнера регаты.Традиционно мероприятие началось с делового завтрака газеты"Ведомости": "Бизнес и Власть: правила матч-рейса". Регаты "Деловогояхт-клуба" стали эффективным инструментом коммуникации, отметилсо-модератор бизнес-завтрака, исполнительный директор Ассоциации менеджеровРоссии Вячеслав Елисеев. Он назвал это уникальным мероприятием, сочетающими всебе спорт и бизнес.На деловом завтраке с докладами выступили советникпрезидента Rusatom Overseas Виктор Колесников, гендиректор Svargo Group АсланТемиров, первый вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, партнерюридической фирмы Art de Lex Ольга Савина и другие участники регаты. Онизатронули темы делового климата и отношений коммерческих и государственныхструктур.Участникам соревнования на кубок газеты"Ведомости" гоночная неделя подготовила немало сюрпризов. Природабыла непредсказуемой: легкое дуновение ветра сменялось штормовыми порывами до25-30 узлов. Маршрут регаты проходил по живописнейшим местам Средиземноморья:от изумрудных бухт Costa Smeralda на Сардинии до Корсики с ее меловыми скалами.Среди участников гонки было немало тех, кто участвовал впарусной регате впервые. Тем не менее все команды успешно справились суправлением яхтой и улучшили свои результаты. Участникам регаты помогалишкипера команд, среди которых мастера спорта, а также призеры европейских имировых первенств.Культурная программа регаты не отставала по насыщенности отгонки. Участники продегустировали вина на известной сардинской винодельне VigneSurrau, повеселились на вечеринке Men’s Health на архипелаге La Maddalena. Всеэто дополнил веселый пляжный Aperol-коктейль на катамаране.В Бонифачо на Корсике участники встретили экваторбизнес-регаты "ленивый день". Бонифачо стал жемчужиной маршрута, этоестественный фьорд, который защищен грандиозными меловыми скалами срасположенным на них городом-крепостью. На рассвете самых стойких участниковгонки ждал трекинг по утесам.Церемония награждения победителей регаты на кубок"Ведомостей" прошла в Порто-Черво. Она открылась коктейлем от TomFord – бренда, ставшего партнером мероприятия. Изысканные ароматы окутали всехучастников гонки.В итоге победителем в дивизионе Sardinia стала команда TrimTeam (Регионсервис, Svargo Group, Дилижанс, Ведомости, Право.ru), возглавляемаяшкипером Виктором Захаровым. В дивизионе Corsica сильнее всех оказалась командаKoblev Yachting (Koblev&partners, Geneva Management Group) со шкиперомПавлом Калиничевым.В общем зачеты победу одержали постоянные участники паруснойрегаты на кубок газеты "Ведомости" – команда Energy в составе ROSATOMOverseas и КомплектЭнерго (шкипер Валерий Зубков). В торжественной обстановкетриумфаторам вручили специальный приз, учрежденный генеральным партнером регаты,юридической компанией "Регионсервис" – кубок из фарфора с золотым медальоном вформе яхты. Это творение рук Петера Небенгауза – знаменитого дизайнера-ювелира.Бизнес-регата на кубок авторитетной деловой газеты"Ведомости" является проектом "Делового яхт-клуба" -сообщества, объединяющего высший менеджмент крупных российских корпораций,владельцев бизнеса, инвесторов. Это эффективная площадка для нетворкинга длявсех любителей парусного спорта.