Злоумышленник совместно с соучастниками предоставил поддельные документы в Отдел социальной защиты населения, на основании которых получил денежную компенсацию...

«СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении свыше 1 миллиона рублей при получении компенсаций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что один из фигурантов уголовного дела, заведомо зная, что его родственник обладает правом на получение возмещения расходов на проезд, достал посредством неустановленного соучастника подложные проездные документы, якобы подтверждающие передвижение его родственника к месту санаторно-курортного лечения и обратно. После чего, действуя от имени своего родственника по доверенности, совместно с соучастниками предоставил данные документы в Отдел социальной защиты населения, на основании которых получил денежную компенсацию.Аналогичным способом фигуранты совершили 33 противоправных деяния, ущерб по которым превысил 1 миллион рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту на основании материалов ОЭБиПК и ОУР УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат».К уголовной ответственности привлечены 51-летний и 57-летняя жители столицы, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53