За его смерть ответит генеральный директор предприятия
За его смерть ответит генеральный директор предприятия
Гендиректора ООО «Лиственница» обвиняют в нарушении правил техники безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В начале марта этого года подсобный рабочий участвовал в сортировке пиломатериала.
После неравномерного закрепления древесины к стропам крана одна пачка досок длиною 6 метров съехала на бок, рабочий попытался поправить стропы, и в этот момент мужчину придавило. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.
Следователи выяснили, что используемый на производстве электрический кран сняли с учета, так как он не соответствует требованиям безопасности.
Подсобного рабочего не должны были допускать к выполнению стропальных работ, потому что он не проходил обучение.
Уголовное дело направлено в суд.