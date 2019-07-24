За его смерть ответит генеральный директор предприятия

За его смерть ответит генеральный директор предприятияГендиректора ООО «Лиственница» обвиняют в нарушении правил техники безопасности и охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.В начале марта этого года подсобный рабочий участвовал в сортировке пиломатериала.После неравномерного закрепления древесины к стропам крана одна пачка досок длиною 6 метров съехала на бок, рабочий попытался поправить стропы, и в этот момент мужчину придавило. Полученные травмы оказались не совместимыми с жизнью.Следователи выяснили, что используемый на производстве электрический кран сняли с учета, так как он не соответствует требованиям безопасности.Подсобного рабочего не должны были допускать к выполнению стропальных работ, потому что он не проходил обучение.Уголовное дело направлено в суд.