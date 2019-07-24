Злоумышленник и его подельник – 32-летний житель Московской области, заказали наркотические средства через интернет с целью дальнейшего сбыта на территории столицы в виде закладок...

Следственным отделением ОМВД России по району Внуково г. Москвы принято к производству уголовное дело о контрабанде марихуаны и гашиша.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Внуковской таможни и оперативниками ОМВД России по району Внуково г. Москвы был задержан 23-летний приезжий. На имя молодого человека в одно из отделений связи на 2-й Рейсовой улице пришло почтовое отправление. Содержимое посылки – прозрачные упаковки с высушенным веществом, пакеты и банки с неизвестным веществом.Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическими веществами – марихуаной, массой около 163 граммов и гашишем, массой около 140 граммов.Установлено, что злоумышленник и его подельник – 32-летний житель Московской области, заказали наркотические средства через интернет с целью дальнейшего сбыта на территории столицы в виде закладок.По данному факту ведется расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93