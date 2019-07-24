К участию в мероприятии привлекли членов народной дружины по безопасности дорожного движения.

Сотрудники Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с членами народной дружины «По обеспечению безопасности дорожного движения» посетили летний детский оздоровительный лагерь «Спектр». Специально для ребят стражи правопорядка и дружинники организовали викторину «Азбука улиц», посвященную правилам дорожного движения.Ребята, внимательно выслушав условия, с энтузиазмом принялись выполнять задания викторины.Мальчишки и девчонки давали ответы на загадки, решали ребусы, правильно расставляли дорожные знаки на импровизированной улице, сопровождая комментарием о правильном значении знака.Сотрудники полиции и дружинники отметили, что воспитанники детского лагеря приятно удивили их отличными знаниями правил дорожного движения.Ребята, в свою очередь, поблагодарили гостей за увлекательное мероприятие и выразили пожелание встречаться чаще.