Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.

Российская модель Виктория Лопырева может войти в правление футбольного клуба. Какого именно, посол чемпионата мира 2018 не сообщила.В эфире "Русского радио" Виктория Лопырева заявила, что имеет предложение о работе от некоего футбольного клуба. Виктория не стала называть ни клуб, ни должность. "Не президент, конечно, но и не мячи подавать. У них нет столько денег, чтобы я мячи подавала", — приводит слова Лопыревой "Спорт-Экспресс".Виктория Лопырева в прошлом ведущая телепередачи "Футбольная ночь". До 2015 она была женой нападающего Федора Смолова. Виктория занимала должность посла чемпионата мира 2018, представляя родной город Ростов-на-Дону.