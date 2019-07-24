Анастасия Винокур, дочь известного юмориста Владимира Винокура, дала откровенное интервью. Она рассказала о личной жизни и работе.

Анастасия Винокур, дочь известного юмориста Владимира Винокура, дала откровенное интервью. Она рассказала о личной жизни и работе.Анастасия Винокур работает в Большом театре. Ее карьера развивалась непросто: 12 лет она танцевала в кордебалете, прежде чем стала солисткой. "Большинство женщин танцуют до 38 лет, так что у меня минимум четыре года в запасе. Постараюсь продержаться до сорока", – поделилась надеждой Анастасия.Винокур оказалась в театре в 18 лет. Тогда она сразу почувствовала неприязнь вокруг из-за своей громкой фамилии. "Меня уже изначально не любили и пытались проучить. Выгоняли из грим-уборной в коридор, пакостили. Но я никогда никому не жаловалась, а приняла это все как должное", – рассказала балерина.Анастасия прервала карьеру, когда узнала, что ждет ребенка. Но и после рождения сына Федора она пробыла в декрете только девять месяцев. "Между репетициями бежала домой, чтобы дать ему грудь и уложить спать", – призналась артистка. Она кормила сына до двух лет.С мужем Григорием Матвеевичевым Анастасия Винокур разводится. Они были вместе шесть лет. "Все меняется, и никто не хочет терпеть и идти на уступки. Дескать, жизнь одна, и она такая быстрая, что не стоит испытывать неудобства. Мы же с Гришей еще и повенчаться успели. Именно он это захотел. Но теперь я всем рекомендую раньше 30 лет не жениться и не венчаться. До этого возраста человек не может понять, чего на самом деле сейчас нужно", – цитирует Анастасию Винокур .Артистка намерена провести отпуск с сыном Федей в Юрмале. Там у ее родителей есть своя квартира. "Прекрасный сосновый воздух, замечательная мягкая погода, качественные продукты. Когда ждала ребенка, постоянно туда на поезде ездила", – рассказала о беременности .