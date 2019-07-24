В турнире участвует 500 спортсменов из 26 стран Европы

В турнире участвует 500 спортсменов из 26 стран ЕвропыВоспитаннику Владимирской спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Илье Солнцеву удалось стать бронзовым призёром чемпионата Европы по спорту глухих (легкая атлетика). Он выступал в дисциплине «метание молота». Соревнования проходят в Германии с 21-го по 28-е июля. В турнире участвует 500 спортсменов из 26 стран Европы. В состав сборной России вошло около 30 легкоатлетов.Результат Ильи Солнцева – 54,24 метра. Вместе с владимирским спортсменом, которого тренирует Александр Харченко, за победу в метании молота боролись ещё 7 легкоатлетов.