На данный момент установлена причастность подозреваемых к семи эпизодам преступной деятельности.

Сотрудниками УМВД России по городу Владимиру в результате проведения оперативных мероприятий был задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии автомобильных краж и угонов.Весной и летом текущего года в городское Управление МВД поступило несколько сообщений о хищении имущества из транспортных средств и об угонах автомобилей. В каждом из случаев злоумышленник действовал по схожему сценарию: вскрывал замок транспортного средства, припаркованного во дворе дома или у тротуара, похищал имевшееся в салоне ценное имущество и деньги, а затем скрывался. Некоторые автомобили были угнаны с места парковки и оставлены на других улицах города.Подозреваемый, задержанный оперативными сотрудниками на территории областного центра, в содеянном сознался, пояснив, что, действуя совместно со своим 17-летним приятелем, вскрывал легковушки специально подготовленными ключами.В настоящее время установлена причастность подозреваемых к семи эпизодам противоправной деятельности.Сумма ущерба, причиненного собственникам, превысила 120 000 рублей.Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и возвращена законным владельцам.Следователями и дознавателями УМВД России по городу Владимиру в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и ст. 158 УК РФ (кража).