Семья посаженного на цепь 10-летнего мальчика оценивалась местными властями как благополучная и обеспеченная. Претензий к ним никогда не было.

Семья посаженного на цепь 10-летнего мальчика оценивалась местными властями как благополучная и обеспеченная. Претензий к ним никогда не было."У отца свой бизнес в городе, кафе свое. Хороший джип. У мачехи салон красоты в городе. В огороде порядок. Дом в удовлетворительном состоянии", — рассказал РИА Новости глава Великовечненского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края Игорь Назаров.Между тем, Следственный комитет России возбудил в отношении 46-летнего жителя села Великовечное уголовное дело о незаконном лишении свободы.18 июля он приковал своего сына в сарае, обмотав ему цепь вокруг шеи, а сам повез свою новую жену (мачеху мальчика) в роддом. Ребенок смог освободиться и пришел с цепью на шее в ближайший магазин, где и рассказал о случившемся. Односельчане вызвали сотрудников правоохранительных органов. Сейчас ребенок находится в реабилитационном центре, с ним работают психологи.По словам жителей села, мужчина неоднократно издевался над ребенком. Днем заставлял его работать на огороде и по дому, а вечером сажал на цепь и запирал в сарае. Однако отец мальчика утверждает, что действовал из благих побуждений: ребенок якобы ведет себя неуравновешенно и мог, например, поджечь дом.Ребенок жил с отцом по решению краевого суда. В настоящее время сотрудники Белореченской прокуратуры проверяют условия проживания родной матери мальчика. Если они будут признаны нормальными, возможно, ребенка отправят жить к ней.