Победителей и призеров наградят дипломами мэрии

Победителей и призеров наградят дипломами мэрииВ мэрии подвели итоги конкурса «Лучший дом» за 2019 год. Победителей определяли в 2-х номинациях: лучший дом, построенный до конца 2013 года и лучший дом, построенный после 2013 года.В финал конкурса вышло 12 домов. Конкурсная комиссия оценивала состояние строительных конструкций, подъездов, придомовых территорий, наличие детских и спортивных площадок и многое другое.В первой номинации победили:Дом № 26-г по улице Верхняя Дуброва (ТСЖ «Наш дом-3»).Дома №№ 25 и 27 по улице Соколова-Соколенка (оба — ТСЖ «Ритм»).Дом № 4-а по улице Комиссарова (ООО «ЖЭУ»).Тройка лидеров во второй номинации:Дом № 2-б по улице Верхняя Дуброва (ООО «Квартал»).Дом № 8-а по улице Чапаева (ТСН «Чапаева»).Дом № 15 по улице Нижняя Дуброва (ООО «ИВТБС «Владимирский»).Победителей и призеров наградят дипломами мэрии Владимира, а наиболее активных участников конкурса - благодарственными письмами.