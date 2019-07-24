С 1 июля тарифы в среднем подняли на 2%

С 1 июля тарифы в среднем подняли на 2%Во Владимирской области растут коммунальные тарифы. Об этом рассказали в региональном департаменте цен и тарифов.Так, с 1 июля тарифы на «коммуналку» в среднем выросли на 2% при максимальной планке в 4%. По словам директора департамента цен и тарифов Марии Новосёловой, в некоторых районах области оказался превышен и этот показатель, даже при том, что 88% котельных региона перешли на газ. Наибольший рост отмечают в Камешково, там тарифы выросли на 8,4%.