Алена Водонаева мечтает переехать с сыном в Америку. Модель
уже наняла для Богдана учительницу английского.
Алена Водонаева мечтает переехать с сыном в Америку. Модель
уже наняла для Богдана учительницу английского.
Алена Водонаева отдыхает в Штатах, осваивает маршруты для
прогулок и заводит знакомства. Все это – с дальним прицелом: модель готовится
переехать сюда на постоянное жительство. Она призналась, что это ее мечта.
Бывшая звезда "Дома-2" в США уже почти месяц. И на
соцсети почти не остается времени, пожаловалась Алена Водонаева своим
подписчикам: под конец дня модель успевает только разложить продукты в
холодильнике и убрать грязные вещи.
Модель встретила день рождения в Лос-Анджелесе. Алена
Водонаева прогулялась в домашних тапочках по "Аллее славы" в
Голливуде. Успела понежиться в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру в
купальнике.
Сейчас отлично проводит время с сыном
Богданом на побережье Малибу, где она успела даже подружиться с местными
жителями. "Своими" я тут тоже уже потихоньку обрастаю. У нас с Богданом
формируется круг общения, любимых мест, привычных маршрутов", – написала
модель в Instagram.
уже готовит почву для исполнения своей мечты
о переезде в США. Для 8-летнего Богдана звезда нашла учительницу английского
языка: звезда сожалеет, что это удалось лишь к концу их путешествия. Тем не
менее, модель уверена, что в будущем ей будет проще привыкнуть к атмосфере
другой страны.