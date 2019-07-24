Алена Водонаева мечтает переехать с сыном в Америку. Модель уже наняла для Богдана учительницу английского.

Алена Водонаева мечтает переехать с сыном в Америку. Модельуже наняла для Богдана учительницу английского.Алена Водонаева отдыхает в Штатах, осваивает маршруты дляпрогулок и заводит знакомства. Все это – с дальним прицелом: модель готовитсяпереехать сюда на постоянное жительство. Она призналась, что это ее мечта.Бывшая звезда "Дома-2" в США уже почти месяц. И насоцсети почти не остается времени, пожаловалась Алена Водонаева своимподписчикам: под конец дня модель успевает только разложить продукты вхолодильнике и убрать грязные вещи.Модель встретила день рождения в Лос-Анджелесе. АленаВодонаева прогулялась в домашних тапочках по "Аллее славы" вГолливуде. Успела понежиться в бассейне, продемонстрировав стройную фигуру вкупальнике.Сейчас отлично проводит время с сыномБогданом на побережье Малибу, где она успела даже подружиться с местнымижителями. "Своими" я тут тоже уже потихоньку обрастаю. У нас с Богданомформируется круг общения, любимых мест, привычных маршрутов", – написаламодель в Instagram.уже готовит почву для исполнения своей мечтыо переезде в США. Для 8-летнего Богдана звезда нашла учительницу английскогоязыка: звезда сожалеет, что это удалось лишь к концу их путешествия. Тем неменее, модель уверена, что в будущем ей будет проще привыкнуть к атмосфередругой страны.