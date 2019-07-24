От танкерной войны — к войне дронов. США утверждают, что сбили два иранских беспилотника. В Тегеране эту информацию отрицают. Более того, говорят, что ради собственной безопасности будут и дальше использовать межконтинентальные дроны.

От танкерной войны — к войне дронов. США утверждают, что сбили два иранских беспилотника. В Тегеране эту информацию отрицают. Более того, говорят, что ради собственной безопасности будут и дальше использовать межконтинентальные дроны. А еще — сбивать чужие, если те залетят в воздушное пространство Исламской республики.Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что, если на территории Исламской республики снова появятся иностранные беспилотники, Тегеран будет их сбивать, а командующий Иранским флотом добавил: возможность это сделать в Ирана есть – например, при помощи межконтинентальных беспилотных летательных аппаратов. Посыл однозначный — Иран настроен решительно и нарушения своих границ не потерпит."Иран всегда был и будет главным хранителем безопасности и свободы навигации в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе. Мы не позволим кому-либо устраивать там беспорядок, но в любом случае мы не ищем напряженности и военного столкновения. Иран никогда сам не станет инициатором конфликта или войны.Речь идет, в первую очередь, о беспилотниках Соединенных Штатов Америки. Один из них в июне силы ПВО Ирана сбили в Персидском заливе", — заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани.Тегеран уверен – беспилотник нарушил воздушное пространство республики, а Штаты настаивают на том, что это была нейтральная зона. Конфликт чуть не дошел до боевых действий – Трамп даже обещал нанести удары по объектам в Иране, но потом отменил это решение. А на прошлой неделе командование США заявило, что американский универсальный десантный корабль Boxer сбил беспилотник Иранских вооруженных сил."Мы уверены в том, что там работали, по крайней мере, два беспилотника. Возможно, были и другие, о которых мы не знаем, но два — это точно. — Так вы сбили 2 беспилотника, а не один? — Мы полностью уверены в том, что мы сбили один БПЛА, второй — с большой вероятностью", заявил генерал морской пехоты США, командующий Центральным командованием США Кеннет Маккензи-младший.В Иране эту информацию опровергают. Где, как говорится, доказательства? Свою точку зрения иранская сторона подтверждает видеокадрами, которые опубликовал один из телеканалов. Видео, якобы, было снято как раз тем беспилотником, о ликвидации которого заявили ранее США. На кадрах видно, как дрон ведет наблюдение за тем самым кораблем Boxer ВМС США, а потом отдаляется от него. Видеозапись датирована 18 июля – как раз тем самым днем, когда, по словам американцев, они и сбили дронов. Глава министерства обороны Ирана Амир Хатами уверяет, что ни один аппарат сбит не был."Ни один из наших дронов не был перехвачен. Все беспилотники успешно выполнили свои задачи и благополучно вернулись на базу. Если кто-то утверждает обратное, очевидно, он должен предоставить доказательства. Точно так же, как мы это сделали, когда сбили американский беспилотник и показали его обломки", — сказал министр обороны Исламской Республики Иран Амир Хатами.Обстановка в регионе накалилась после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе. США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран и даже предложили давать военное сопровождение танкерам в Персидском и Оманском заливах и в Ормузском проливе. Иран с этим предложением категорически не согласен и считает его попыткой вмешаться во внутренние дела государства.