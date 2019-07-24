Властям Грузии во главе с президентом Саломе Зурабишвили следует извиниться за антироссийскую риторику. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью на телеканале Россия 24.

Властям Грузии во главе с президентом Саломе Зурабишвили следует извиниться за антироссийскую риторику. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью на телеканале "Россия 24".Нагнетаемая в кавказской республике русофобия оскорбляетроссиян, подчеркнул председатель нижней палаты. "Это не может оставить насравнодушными", – сказал он.Ранее президент республики СаломеЗурабишвили назвала Россию "оккупантом территорий Грузии" и"агрессором". Володин призвал грузинские власти принести извинения за допущенную антироссийскую риторику."Нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая,кроме добра, от России ничего не получила", – подчеркнул спикер Госдумы.Ситуация в Грузии резко обострилась 20 июня, когдагруппа радикалов ворвалась в республиканский парламент и сорвала заседаниеМежпарламентской Ассамблеи православия (МАП) с участием российскихзаконодателей. Депутатам пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. Послеэтого Тбилиси охватили антироссийские протесты.В связи с этим президент России Владимир Путин подписал указо приостановке полетов российский гражданской авиации в кавказскую республику.Мера будет действовать до стабилизации обстановки в стране. 9 июля Госдумаподдержала введение санкций в отношении Грузии."Постоянное провоцирование конфликта с Россией,дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, целькоторых – свержение действующей власти", – прокомментировал ВячеславВолодин ситуацию в соседней республике.