Властям Грузии во главе с президентом Саломе Зурабишвили следует извиниться за антироссийскую риторику. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью на телеканале Россия 24.
Властям Грузии во главе с президентом Саломе Зурабишвили следует извиниться за антироссийскую риторику. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе интервью на телеканале "Россия 24".
Нагнетаемая в кавказской республике русофобия оскорбляет
россиян, подчеркнул председатель нижней палаты. "Это не может оставить нас
равнодушными", – сказал он.
Ранее президент республики Саломе
Зурабишвили назвала Россию "оккупантом территорий Грузии" и
"агрессором". Володин призвал грузинские власти принести извинения за допущенную антироссийскую риторику.
"Нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая,
кроме добра, от России ничего не получила", – подчеркнул спикер Госдумы.
Ситуация в Грузии резко обострилась 20 июня, когда
группа радикалов ворвалась в республиканский парламент и сорвала заседание
Межпарламентской Ассамблеи православия (МАП) с участием российских
законодателей. Депутатам пришлось покинуть здание в сопровождении охраны. После
этого Тбилиси охватили антироссийские протесты.
В связи с этим президент России Владимир Путин подписал указ
о приостановке полетов российский гражданской авиации в кавказскую республику.
Мера будет действовать до стабилизации обстановки в стране. 9 июля Госдума
поддержала введение санкций в отношении Грузии.
"Постоянное провоцирование конфликта с Россией,
дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель
которых – свержение действующей власти", – прокомментировал Вячеслав
Володин ситуацию в соседней республике.