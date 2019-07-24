Эммануэль Макрон вызвал ажиотаж в соцсетях, сменив свою фотографию профиля. Пользователи заподозрили у президента Франции манию величия и обвинили в имперских амбициях.

Эммануэль Макрон вызвал ажиотаж в соцсетях, сменив своюфотографию профиля. Пользователи заподозрили у президента Франции манию величияи обвинили в имперских амбициях.Поводом для насмешек стал новый аватар французскогопрезидента. Эммануэль Макрон часто меняет фотографию профиля в Facebook, но на сей раз емуудалось удивить пользователей.Новый аватар Эммануэля Макрона представляет собой круг, вкоторый помещен снимок президента в профиль. В Сети тут же заметили, что этоочень напоминает римские монеты, на аверсе которых чеканили профиль императора."На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря впрофиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предалсяфантазиям", – иронизирует один из подписчиков. В результате Эммануэля Макронаобвинили в притязаниях на роль неограниченного монарха.Другие пользователи отметили, что свои профили на монетахчеканили не только римские императоры. Есть более близкие к Макрону по духукороли Франции Бурбоны. Третьи искатели скрытых смыслов усмотрели в аватарефранцузского президента явное указание на смену политического курса: профильсмотрит вправо – тогда как раньше президент симпатизировалисключительно левым, передает телеканал BFMTV.Недавно подвергся критике за своепутешествие на военной подводной лодке. Пользователи писали после плаванияпрезидента, что Франция стала для него парком развлечений – "Малыш"только и делает, что развлекается.