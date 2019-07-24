Эммануэль Макрон вызвал ажиотаж в соцсетях, сменив свою
фотографию профиля. Пользователи заподозрили у президента Франции манию величия
и обвинили в имперских амбициях.
Эммануэль Макрон вызвал ажиотаж в соцсетях, сменив свою
фотографию профиля. Пользователи заподозрили у президента Франции манию величия
и обвинили в имперских амбициях.
Поводом для насмешек стал новый аватар французского
президента. Эммануэль Макрон часто меняет фотографию профиля в Facebook, но на сей раз ему
удалось удивить пользователей.
Новый аватар Эммануэля Макрона представляет собой круг, в
который помещен снимок президента в профиль. В Сети тут же заметили, что это
очень напоминает римские монеты, на аверсе которых чеканили профиль императора.
"На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря в
профиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предался
фантазиям", – иронизирует один из подписчиков. В результате Эммануэля Макрона
обвинили в притязаниях на роль неограниченного монарха.
Другие пользователи отметили, что свои профили на монетах
чеканили не только римские императоры. Есть более близкие к Макрону по духу
короли Франции Бурбоны. Третьи искатели скрытых смыслов усмотрели в аватаре
французского президента явное указание на смену политического курса: профиль
смотрит вправо – тогда как раньше президент симпатизировал
исключительно левым, передает телеканал BFMTV.
Недавно подвергся критике за свое
путешествие на военной подводной лодке. Пользователи писали после плавания
президента, что Франция стала для него парком развлечений – "Малыш"
только и делает, что развлекается.