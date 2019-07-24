В Дубовском районе Волгоградской области во вторник легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом. Семейная пара, 36-летний мужчина и 29-летняя женщина, скончались на месте, их пятилетняя дочь выжила и была госпитализирована.

В Дубовском районе Волгоградской области во вторник, 23 июля, автомобиль Kia Sportage вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом.Лобовому столкновению предшествовал рискованный маневр водителя Toyota, перестроившегося непосредственно в бок легковушки, после чего Kia выехала под встречный автобус.Очевидцы, по информации издания "В1.ру", гнались за виновником аварии около 10 километров, прежде чем его удалось остановить и вернуть на место ДТП — позже водитель, житель Башкирии, утверждал, что "они были сзади", и никаких помех он не создавал.В результате аварии погибла семейная пара из Пермского края — 29-летняя Оксана, сидевшая за рулем, и Дмитрий Тарасовы, ехавшие на море отдохнуть. Их пятилетняя дочь, в одно мгновение ставшая сиротой, была госпитализирована, о тяжести полученных ее травм не сообщается.