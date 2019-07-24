Страшный пожар, случившийся на базе отдыха Холдоми в Хабаровском крае, буквально шокировал россиян. В деле продолжают всплывать различные подробности.

Страшный пожар, случившийся на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае, буквально шокировал россиян. В деле продолжают всплывать различные подробности.Ранее неизвестные детали раскрыл мальчик, который в тот момент находился в лагере. Костя поведал, что возгорание началось приблизительно в половину третьего ночи. По его словам, он спал, потом неожиданно проснулся, выглянул в окно и увидел загоревшуюся палатку.Он также подтвердил, что у них, конечно, стояли обогреватели. Также отметив, что на ночь они их всегда отключали.Костя объяснил, что билеты с проживанием в палатке стоили значительно дешевле, чем в корпусах. Именно поэтому его родители сделали выбор в пользу первого варианта."Мы покупали билет в палаточный лагерь, там подороже стоили дома", – сказал он.Также мальчик отметил, что под один купол селили по 8 детей. Как сообщает , никто из его соседей по койкам не пострадал.Напомним, в ночь на 23 июля загорелся палаточный лагерь на базе отдыха "Холдоми".Как писали ранее "", было установлено, что из 26 установленных палаток 20 сгорели. На месте находило 189 детей, из которых четверо скончались.Отметим, управление Следственного комитета по Хабаровскому краю по факту пожара завело уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.