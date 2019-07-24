Курилки, которые депутаты Госдумы намерены вернуть в аэропорты, могут стать платными. Насладиться сигареткой в специально отведенном помещении курильщик сможет за сумму в 50-100 рублей.

Курилки, которые депутаты Госдумы намерены вернуть в аэропорты, могут стать платными. Насладиться сигареткой в специально отведенном помещении курильщик сможет за сумму в 50-100 рублей. Именно такую цену за удовлетворение вредной привычки назвал газете "Известия" первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.Депутат также отметил, что в новом документе должен быть указан предельный уровень табачного дыма около курилок. По его словам, аэропорты должны закупить современные вентиляционные системы, никакого запаха и дыма около курительных комнат быть не должно.Оборудование одной курительной комнаты в воздушной гавани может обойтись в сумму около 2 миллионов рублей. Однако есть и противники нововведения. Делать вход в курилки платным — достаточно спорное предложение, считает депутат "Единой России" Сергей Боярский. По его мнению, обязать аэропорты создавать такие условия для граждан невозможно.Сейчас закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" курение на территории и в помещениях аэропортов запрещает. В осеннюю сессию Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях законопроект, который возвращает возможность курения табака в специально выделенных изолированных помещениях аэропортов. Первое чтение документа состоялось 16 июля.