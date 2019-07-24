Артистка опровергла сообщение СМИ о четвертом ребенке. Мария Кожевникова заявила, что у нее их уже шестеро.

Артистка опровергла сообщение СМИ о четвертом ребенке. МарияКожевникова заявила, что у нее их уже шестеро.На днях в Сети появился новостной материал с заголовком: "УМарии Кожевниковой появился четвертый сын". В теле статьи говорилось, чтоартистка стала крестной матерью наследника актеров Вахтанга Беридзе и АлесыКачер. Именно этого малыша автор текста назвал четвертым ребенком Марии.Материал попался на глаза Марии Кожевниковой. Артистка решилауказать журналистам на неточность."Нет, уважаемые СМИ, вы ошиблись, я гораздо богаче! Я мамаШести Сыновей ❗️ У меня уже три крестных сына итри родных! Видимо, я так нуждаюсь в зашите, что Бог меня оградил со всехсторон💪🏻 Надеюсь, нам удасться воспитатьнастоящих Мужчин с большой буквы М 🙏🏻 (орфографияпунктуацияавторасохранена.– Прим.ред.)", – удивила подписчиков в Instagram.Напомним, знаменитость воспитывает троих сыновей – погодокИвана и Максима, а также Василия, родившегося в 2017 году. Отцом малышейявляется бизнесмен Евгений Васильев, с которым обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.