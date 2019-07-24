Артистка опровергла сообщение СМИ о четвертом ребенке. Мария
Кожевникова заявила, что у нее их уже шестеро.
Артистка опровергла сообщение СМИ о четвертом ребенке. Мария
Кожевникова заявила, что у нее их уже шестеро.
На днях в Сети появился новостной материал с заголовком: "У
Марии Кожевниковой появился четвертый сын". В теле статьи говорилось, что
артистка стала крестной матерью наследника актеров Вахтанга Беридзе и Алесы
Качер. Именно этого малыша автор текста назвал четвертым ребенком Марии.
Материал попался на глаза Марии Кожевниковой. Артистка решила
указать журналистам на неточность.
"Нет, уважаемые СМИ, вы ошиблись, я гораздо богаче! Я мама
Шести Сыновей ❗️ У меня уже три крестных сына и
три родных! Видимо, я так нуждаюсь в зашите, что Бог меня оградил со всех
сторон💪🏻 Надеюсь, нам удасться воспитать
настоящих Мужчин с большой буквы М 🙏🏻 (орфография
и
пунктуация
автора
сохранена.
– Прим.
ред.)", – удивила подписчиков в Instagram.
Напомним, знаменитость воспитывает троих сыновей – погодок
Ивана и Максима, а также Василия, родившегося в 2017 году. Отцом малышей
является бизнесмен Евгений Васильев, с которым обвенчалась в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.