Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался между молотом и наковальней. Предложенные Россией условия интеграции его не устраивают. Но и на Западе с распростертыми объятиями Батьку не ждут: Минску сделали предложения, реализация которых может нанести непоправимый вред братской республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался между молотом и наковальней. Предложенные Россией условия интеграции его не устраивают. Но и на Западе с распростертыми объятиями Батьку не ждут: Минску сделали предложения, реализация которых может нанести непоправимый вред братской республике.Весной этого года пришли сообщении о переговорах Минска соВсемирным банком. По данным прессы, белорусская сторона рассчитывает до концатекущего года подписать кредитные соглашения о выделении 300 миллионовдолларов.При этом Белоруссия при Лукашенко уже набрала достаточноеколичество займов. Самый крупный внешний долг перед Россией. Дополнительный300-миллионный груз может негативно повлиять на общее экономическое состояниереспублики.Чтобы этого не произошло, Всемирный банк принялся раздаватьМинску советы по "оптимизации" экономической модели. В организациинамекают не необходимость приватизации в республике, уверяя, что некоторыепредприятия будут эффективнее, если перейдут в частную собственность."Какие-то (предприятия. – Прим. ред.) вполне могутостаться государственными, но их нужно реструктурировать и подчинить рыночнойдисциплине", – цитирует издание TUT.BY главу представительства Всемирногобанка в Белоруссии Алекса Кремера.Массовое сокращение рабочих мест он предлагаеткомпенсировать выплатой социальных пособий. Но в то же время представитьВсемирного банка посоветовал руководству Белоруссии во главе споднять тарифы на жилье.Предложенные меры вряд ли сделают жизнь белорусов легче.Улучшить ситуацию в республике могла бы российская помощь, но Москва больше ненамерена спонсировать режим Лукашенко без конкретных шагов в направленииинтеграции с его стороны. Но Батька к этому явно не стремится, предпочитая укреплять отношения с Западом.Последствия от прекращения российской помощи ранее описалTelegram-канал "Бульба престолов". По мнению авторов, решение осокращении социальных обязательств и повышении тарифов на коммунальные услугиЛукашенко примет к 2020 году.Также авторы прогнозируют массовые сокращения нагосударственных предприятиях. Такой комплекс мер они назвали "шоковойтерапией имени ".