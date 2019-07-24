Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался между молотом и наковальней. Предложенные Россией условия интеграции его не устраивают. Но и на Западе с распростертыми объятиями Батьку не ждут: Минску сделали предложения, реализация которых может нанести непоправимый вред братской республике.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался между молотом и наковальней. Предложенные Россией условия интеграции его не устраивают. Но и на Западе с распростертыми объятиями Батьку не ждут: Минску сделали предложения, реализация которых может нанести непоправимый вред братской республике.
Весной этого года пришли сообщении о переговорах Минска со
Всемирным банком. По данным прессы, белорусская сторона рассчитывает до конца
текущего года подписать кредитные соглашения о выделении 300 миллионов
долларов.
При этом Белоруссия при Лукашенко уже набрала достаточное
количество займов. Самый крупный внешний долг перед Россией. Дополнительный
300-миллионный груз может негативно повлиять на общее экономическое состояние
республики.
Чтобы этого не произошло, Всемирный банк принялся раздавать
Минску советы по "оптимизации" экономической модели. В организации
намекают не необходимость приватизации в республике, уверяя, что некоторые
предприятия будут эффективнее, если перейдут в частную собственность.
"Какие-то (предприятия. – Прим. ред.) вполне могут
остаться государственными, но их нужно реструктурировать и подчинить рыночной
дисциплине", – цитирует издание TUT.BY главу представительства Всемирного
банка в Белоруссии Алекса Кремера.
Массовое сокращение рабочих мест он предлагает
компенсировать выплатой социальных пособий. Но в то же время представить
Всемирного банка посоветовал руководству Белоруссии во главе с
поднять тарифы на жилье.
Предложенные меры вряд ли сделают жизнь белорусов легче.
Улучшить ситуацию в республике могла бы российская помощь, но Москва больше не
намерена спонсировать режим Лукашенко без конкретных шагов в направлении
интеграции с его стороны. Но Батька к этому явно не стремится, предпочитая укреплять отношения с Западом.
Последствия от прекращения российской помощи ранее описал
Telegram-канал "Бульба престолов". По мнению авторов, решение о
сокращении социальных обязательств и повышении тарифов на коммунальные услуги
Лукашенко примет к 2020 году.
Также авторы прогнозируют массовые сокращения на
государственных предприятиях. Такой комплекс мер они назвали "шоковой
терапией имени ".