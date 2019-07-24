После триумфа партии Слуга народа на досрочных выборах в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках максимальную власть. После этого, ожидают эксперты, политик может изменить вектор своих отношений с белорусским лидером Александром Лукашенко.

После триумфа партии "Слуга народа" на досрочных выборах в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках максимальную власть. После этого, ожидают эксперты, политик может изменить вектор своих отношений с белорусским лидером Александром Лукашенко.Сразу после победы на выборах президента Украины Зеленский оказался не в силах "с места в карьер" начать осуществлять все свои далеко идущие планы. Сказывалось противодействие старого созыва парламента. Однако теперь эта проблема решена."Получив контроль над большинством в парламенте, Зеленский может проводить в жизнь решения и реформы, которые он хочет", – цитирует издание Udf.by директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова. Впрочем, отмечает эксперт, что именно будет делать президент Украины непонятно. Он попал в руководство страны в качестве кота в мешке и до сих пор остается именно в таком образе.Впрочем, отношения между Киевом и Минском, по его мнению, сильных изменений претерпевать не будут. "Должны складываться нормальные рабочие отношения – если Зеленский не будет позволять себе выпадов в сторону обидчивого белорусского президента", – уверен эксперт.А вот директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий считает, что Александру Лукашенко стоит готовится к удару в спину от своего украинского коллеги. Секрет таких перемен, считает он, кроется в стоящих за Владимиром Зеленским влиятельных бизнесменах."Одним из таких спонсоров выступал Игорь Коломойский, который среди прочего имеет серьезные интересы на рынке нефтепродуктов", – напомнил Арсений Сивицкий. Когда Украиной руководил Петр Порошенко у Белоруссии была уверенная позиция в этой сфере. Более того, Минск проводил успешную политику экспансии на украинском рынке энергоносителей. "Теперь, мне кажется, здесь могут произойти изменения", – подчеркнул эксперт.Таким образом, Александр Лукашенко, который уже получил удар в спину от своего более популярного коллеги, рискует стать жертвой нового предательства со стороны Владимира Зеленского. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что резких перемен ждать не стоит и все изменения будут происходить постепенно и по возможности скрыто от глаз наблюдателей.