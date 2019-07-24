Открывая окно, вы рискуете стать жертвой сезона квартирных краж — французская полиция предупреждает туристов и сограждан о том, что испепеляющая республику жара может сыграть злую шутку не только с их здоровьем, но и с кошельком.

"Открывая окно, вы рискуете стать жертвой сезона квартирных краж" — французская полиция предупреждает туристов и сограждан о том, что испепеляющая республику жара может сыграть злую шутку не только с их здоровьем, но и с кошельком.В Париже, Нанте, Тулузе, Марселе и Бордо зафиксированы новые плюсовые рекорды. А уже завтра температура может скакнуть выше исторического максимума и достичь 45 градусов. Италия, Германия, Бельгия и Нидерланды объявили оранжевый уровень опасности, а пляжи Великобритании, где сегодня +40, специально снимают с коптера — такого наплыва желающих остыть в Ла-Манше не было никогда. На раскалившийся от зноя Туманный Альбион сегодня легче добраться вплавь — поезда из Парижа и Брюсселя перегреваются на полпути.Взрослые, дети, малыши, собаки — все вместе на городских площадях Брюсселя, которые превратились в один большой пляж.В бельгийских домах обычно нет кондиционеров, зато есть морозильные камеры. Температура здесь не выше 12 градусов. Возникла идея переночевать в супермаркете. Этот флешмоб поддержали уже больше 20 тысяч человек.Владельцы гигантских прохладных помещений юмор оценили, но оставлять сеть супермаркетов открытыми на ночь отказались. Куда сложнее приходится работникам маленьких продуктовых лавок.В некоторых госучреждениях людей отправили работать из дома, где-то сократили количество часов. Советуют не гулять.Люди еще как-то терпят, а вот техника ломается. Остановился "Евростар" из Брюсселя в Лондон. 700 человек, когда выбрались из душных вагонов, спрятались от солнца в тоннеле.Рекорд побит. Этот день стал самым жарким в Бельгии за всю истории метеонаблюдений с 1883 года. Температура поднялась почти до 40 градусов, завтра будет еще жарче, и только потом пройдут долгожданные грозы.А во Франции уже появились первые жертвы жары — пять человек скончались. Власти просят не оставлять детей в машине, и даже запретили перевозить животных днем. Останавливать знаменитую гонку Tour de France не стали, но сделали дополнительные точки с водой. Люди в очереди на Эйфелеву башню падают в обморок, у входа прикрепили распылители с водой. От жары спасает культура — парижские музеи переполнены.Под угрозой работа ядерных реакторов в регионе Тарн и Гаронна. Воды в реке почти не осталось, а та, что есть, нагрелась до максимально допустимых 28 градусов. Наивысший уровень опасности объявлен в пяти итальянских городах, температурный рекорд может быть также побит в Германии и Великобритании.