Он снял с нее более 32 тысяч рублей

Он снял с нее более 32 тысяч рублейВ начале июля в полицию обратился 62-летний житель Коврова, сообщивший, что у него украли банковскую карту, со счета которой списали более 32 тысяч рублей.Мужчина пояснил, что карта у него пропала после посещения одного из кафе, где он познакомился с молодым человеком.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого, 24-летнего местного жителя.Молодой человек во всем признался, пояснив, что карту украл из кармана куртки потерпевшего и несколько раз воспользовался ей для оплаты покупок.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Ему может грозить до 5-ти лет лишения свободы.