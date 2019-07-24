На Сахалине молодой медведь попробовал запугать тракториста, но продемонстрированные зверем приемы кунг-фу не впечатлили мужчину, хотя он предусмотрительно держался от богатыря на расстоянии и снимал видео.

На Сахалине молодой медведь попробовал запугать тракториста, но продемонстрированные зверем приемы кунг-фу не впечатлили мужчину, хотя он предусмотрительно держался от "богатыря" на расстоянии и снимал видео."Какой ты огромный! Выходи драться, выходи бороться. Жуть гонишь, да?" — со смехом провоцировал косолапого на бой водитель спецтехники.Обиженный на прозвище "губошлеп" медведь всячески демонстрировал свою мощь, показывая готовность встретиться на импровизированном ринге, но испугался простого гудка.За сценой наблюдали еще двое косолапых, но они предпочитали не вмешиваться в разговор.