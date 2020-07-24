Актер, сыгравший роль Шекера-аги в сериале Великолепный век, сбросил вес. Юксель Унал добился невероятных результатов в похудении менее чем за полгода.

Актер, сыгравший роль Шекера-аги в сериале "Великолепный век",сбросил вес. Юксель Унал добился невероятных результатов в похудении менее чемза полгода.Артист избавился от 65 килограммов всего за пятьмесяцев. Юксель Унал утверждает, что смог добиться результата без помощи врачей. Отметим, что до преображения звезда сериала "Великолепный век"весила 173 килограмма при росте 1,87 сантиметра.По словам Юкселя, ему пришлось похудеть из-за проблем создоровьем. К тому же, лишний вес совсем не способствовал получению новыхпредложений по работе."Я понял, что пришло время серьезно взяться за себя". –сказал Унал.Первое, что сделал актер турецкой теленовеллы – это купилвелосипед. Артист ежедневно преодолевал на нем более 40 километров.Изменил Юксель Унал и пищевые привычки. Знаменитостьпересмотрела рацион. Калорийные гарниры он заменил на цветную капусту иброкколи. Актер не скрывает, что раньше переедал. "Я очень любил есть. Да исейчас люблю, только заменил вредную еду на полезную", – заметил артист.25 Фев 2020 в 8:14 PSTРанее в личном микроблоге звезда сериалаотметила, что говоря о своих достижениях в борьбе с лишним весом, не пытается хвастатьсяили вызывать одобрение общественности. Своим примером он хочет показать, чтопохудеть возможно, поэтому не надо отчаиваться.