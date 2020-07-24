Разбились на трассе ягоды. Эти фотографии опубликовали в одной из социальных сетей. Сообщается, что происшествие случилось в начале 10 утра в Александровском районе. На фото видно, что на

Разбились на трассе ягоды. Эти фотографии опубликовали в одной из социальных сетей. Сообщается, что происшествие случилось в начале 10 утра в Александровском районе. На фото видно, что на участке дороги валяются разбитые арбузы. В комментариях к фото пользователи сокрушаются, что ягоды так и не довезли до прилавков. Кроме того, в соцсетях пользователи делятся причиной ДТП,