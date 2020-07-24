Детские сады области возобновляют свою работу. Об этом накануне вечером в социальных сетях сообщил губернатор Владимир Сипягин. Главный санитарный врач области, Татьяна Данилова, дала

Детские сады области возобновляют свою работу. Об этом накануне вечером в социальных сетях сообщил губернатор Владимир Сипягин. Главный санитарный врач области, Татьяна Данилова, дала добро, при условии соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических требований. После этого глава региона поручил своему первому заму Александру Ремиге подписать указ об открытии детских садов с 24 июля. По словам губернатора Сипягина, открытия