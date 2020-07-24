Пожилых людей убедительно просят не выходить из своей квартиры или садового дома

Для жителей Владимирской области старше 65 лет режим самоизоляции продлили до 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. В мартовский Указ Губернатора внесены соответствующие изменения.Пожилых людей убедительно просят не выходить из своей квартиры или садового дома. В виде исключения, выйти на улицу можно, чтобы обратиться за медицинской помощью, погулять с домашним животным, зайти в магазин, аптеку или выкинуть мусор.