В пенсионных фондах уверены, что текущие налоговые вычеты недостаточно привлекательны для граждан. Их размер хотят увеличить.

В пенсионных фондах уверены, что текущие налоговые вычеты недостаточно привлекательны для граждан. Их размер хотят увеличить.Представители "Альянса пенсионных фондов" и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов обратились в Центробанк России с предложением ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом до 400 тысяч рублей. В организациях считают, что это поможет стимулировать граждан делать пенсионные накопления.В их письме ЦБ отмечается, что размер налоговых вычетов не индексировался уже 10 лет и составляет не более 15,6 тысячи рублей при лимите в 120 тысяч рублей. Он состоит из четырех компонентов: медицинского, образовательного, страхования жизни и пенсионного обеспечения.Специалисты предлагают повысить лимит до 400 тысяч или до 6% от заработной платы, выделив отдельный налоговый вычет. По их мнению, благодаря такому решению граждане смогут возвращать до 52 тысяч рублей каждый год с добровольных взносов на будущую пенсию. Таким образом, россияне будут меньше рассчитывать на помощь государства, передаетВ Центробанке подтвердили получение письма и допустили введение подобного налогового вычета. Однако представители ЦБ отметили, что инициативу следует обсудить с Министерством финансов, изучив ее возможные преимущества и недостатки, сообщают "".