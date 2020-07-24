Всего во Владимирской области зафиксировано 5402 случая заражения COVID-19

По состоянию на утро 24 июля, согласно данным Роспотребнадзора, коронавирус лабораторно подтвердился у 33-х жителей Владимирской области.6 случаев выявлено в Петушинском районе;4 – во Владимире;4 – в Ковровском;4 – в Вязниковском;3 – в Муромском;3 – в Александровском;3 – в Юрьев-Польском;3 – в Гусь-Хрустальном;2 – в Собинском;1 – в Меленковском.Всего во Владимирской области зафиксировано 5402 случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших во Владимире – 929, в Гусь-Хрустальном районе – 781 и в Петушинском районе – 641.