Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу. По словам главы ведомства, граждане вернутся к нормальной жизни не раньше зимы.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу. По словам главы ведомства, граждане вернутся к нормальной жизни не раньше зимы.Министр сообщил, что сейчас Россия движется по пути формирования у населения иммунитета, в том числе и с помощью препаратов. Согласно плану ведомства, снятие всех ограничений произойдет в феврале.Мурашко добавил, что российские специалисты регулярно обмениваются данными о COVID-19 с западными коллегами. Глава министерства назвал этот опыт "уникальным и бесценным", сообщает издание "Известия".Отметим, стабилизировалась. Ежедневный прирост зараженных постоянно снижается и в настоящее время составляет 5-6 тысяч. Всего инфекцию обнаружили у 800 тысяч граждан.Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться. Если люди перестанут соблюдать социальную дистанцию и другие правила безопасности, то властям придется ужесточить ограничения.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин Он отметил, что сейчас два из четырех препаратов находятся на финальной стадии испытаний. Предположительно, эффективное лекарство появится уже этой осенью.