Эколог Антон Ястребцев предостерег россиян от сушки белья на балконе в городских условиях. Специалист считает, что это может привести к онкологическим заболеваниям. Ястребцев пояснил, что ..

Эколог Антон Ястребцев предостерег россиян от сушки белья на балконе в городских условиях. Специалист считает, что это может привести к онкологическим заболеваниям.Ястребцев пояснил, что висящие на балконе вещи будет накапливать вредные вещества, включая канцерогены, подобно фильтру. Если окна квартиры выходят на дорогу, то на белье будет попадать сажа, частицы металла и пыль от автомобильных шин. Организм будет испытывать сильную нагрузку при вдыхании этих веществ, сообщает "".