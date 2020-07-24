Эколог Антон Ястребцев предостерег россиян от сушки белья на балконе в городских условиях. Специалист считает, что это может привести к онкологическим заболеваниям.
Ястребцев пояснил, что ..
Эколог Антон Ястребцев предостерег россиян от сушки белья на балконе в городских условиях. Специалист считает, что это может привести к онкологическим заболеваниям.
Ястребцев пояснил, что висящие на балконе вещи будет накапливать вредные вещества, включая канцерогены, подобно фильтру. Если окна квартиры выходят на дорогу, то на белье будет попадать сажа, частицы металла и пыль от автомобильных шин. Организм будет испытывать сильную нагрузку при вдыхании этих веществ, сообщает "".