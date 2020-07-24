В больницу имени Юдина в Москве с тупой травмой живота была доставлена 16-летняя школьница на восьмом месяце беременности, передает . Есть угроза выкидыша. Девушка рассказала, что вечером 23 ..

В больницу имени Юдина в Москве с тупой травмой живота была доставлена 16-летняя школьница на восьмом месяце беременности, передает . Есть угроза выкидыша.Девушка рассказала, что вечером 23 июля неустановленный злоумышленник ударил ее кулаком в живот. Обнаружить его пока не удалось.Полиция успела выяснить, что девочка забеременела от своего 20-летнего кавалера, с которым встречается уже два года. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.