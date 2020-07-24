Внутриполитическая нестабильность в Белоруссии на руку Кремлю, считает политолог Александр Класковский. Российскому руководству выгодно, чтобы Александр Лукашенко вышел из избирательной кампании максимально ослабленным, считает эксперт.

Внутриполитическая нестабильность в Белоруссии на руку Кремлю, считает политолог Александр Класковский. Российскому руководству выгодно, чтобы Александр Лукашенко вышел из избирательной кампании максимально ослабленным, считает эксперт.В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые протесты против режима Лукашенко. Правоохранительные органы с митингующими не церемонятся: в Сети множество фото и видео задержаний активистов. Повторяются события 2010 года, когда толпа вышла на центральную площадь Минска протестовать против переизбрания Батьки.Со стороны Запада пока звучит легкая критика в адрес властей республики. В Москве же заняли подчеркнуто нейтральную позицию. Политолог Александр Класковский уверен, что Москва заступается за белорусский режим и преследует таким образом свои собственные интересы.По его мнению, Путин держит Лукашенко на дистанции, хотя приглашал его на парад Победы в Москве и открытие мемориала подо Ржевом. Прорывных договоренностей по экономике между Москвой и Минском тоже пока не наблюдается, отметил эксперт.По более важным вещам – компенсации налогового маневра в нефтяной отрасли, ценам на газ и т.д. – Кремль пока не договаривается. Класковский считает, что таким образом Путин держит Лукашенко на крючке.Кремлю выгодно, чтобы белорусский лидер победил, но вышел из президентской кампании максимально ослабленным, побив горшки с Западом и подорвав собственную легитимность внутри страны, полагает эксперт. В таком состоянии Лукашенко пойдет на уступки и подпишет необходимые договоренности по интеграции Москвы и Минска, приводит мнение политолога портал "Солидарность".Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Допущены пять кандидатов. Надежды на противостояние оппозиция связывает со Светланой Тихановской – она единственная из популярных альтернативных кандидатов была допущена до голосования.