Бывший президент Франции Николя Саркози выпустил в пятницу, 24 июля, книгу воспоминаний Время бурь. В мемуарах политик рассказал о своем отношении к лидеру России Владимиру Путину.

Бывший президент Франции Николя Саркози выпустил в пятницу, 24 июля, книгу воспоминаний "Время бурь". В мемуарах политик рассказал о своем отношении к лидеру России Владимиру Путину.У Николя Саркози остались положительные впечатления от общения с российским президентом. Бывший глава Франции назвал коллегу вежливым и улыбчивым. По его словам, Владимир Путин верен своим убеждениям, он может изменить свою позицию, только если услышит серьезные аргументы."Он всегда держит данное им слово", – отметил французский политик. Российский лидер не принимает двойные стандарты, особенно в общении с с журналистами. С Путиным нельзя быть любезным при личной беседе, а затем критиковать за спиной. Также никто не сможет заставить его сделать что-либо.Президент России знает, что у каждого политика есть красная черта, которую он не может перейти. Оппоненты, в свою очередь, тоже должны уважать интересы Владимира Путина и понимать, что есть границы, которые он не перейдет.6 Июл 2020 в 7:01 PDTРанее французская газета Le Figaro . Журналисты заявили, что Владимиру Путину удалось добиться больших успехов во внешней политике благодаря хорошему знанию географии и культуры других стран.