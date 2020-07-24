На днях певица Анна Седокова сообщила поклонникам радостное известие: баскетболист Янис Тимма наконец сделал ей предложение. Звезда раскрыла детали важного события.

На днях певица Анна Седокова сообщила поклонникам радостное известие: баскетболист Янис Тимма наконец сделал ей предложение. Звезда раскрыла детали важного события.О романе артистки и спортсмена заговорили летом прошлого года. Влюбленные длительное время скрывали свои отношения от публики. По слухам, причиной тому стал брак Яниса Тиммы. Якобы баскетболист скрывал свою связь с Анной Седоковой от жены.Позднее певица опровергла эти данные. Она рассказала, что спортсмен уже давно разорвал отношения с супругой, но никак не мог оформить развод. Седокова отметила, что Тимма – самый порядочный и честный мужчина, которого она когда-либо встречала.Поклонники радовались за пару и заваливали их вопросами о браке. Влюбленные все время отмалчивались, но сделали исключение накануне. Один из подписчиков поинтересовался у Седоковой, будет ли у нее свадьба с Тиммой. "Я знаю ответ", – заинтриговала пользователей звезда.Спустя сутки исполнительница объявила о помолвке. В своем инстаграм-аккаунте Седокова похвасталась роскошным кольцом, которое ей подарил возлюбленный Тимма. "Самое красивое кольцо на свете!", – заявила экс-солистка группы "ВИА Гра".Артистка поведала, что баскетболист собирался сделать ей предложение во время плавания на лодке. Не обошлось без курьезных эпизодов. За десять минут до отплытия судно сломалось. Влюбленным пришлось сменить лодку. "Янис был очень раздражен", – вспомнила знаменитость.Как только они сели на другое судно, начался сильный дождь. "Мы остались и сидели под дождем. Обнимались и были счастливы, а потом вышло солнышко", – поделилась Анна Седокова. После этого баскетболист вышел с букетом роз и сделал ей предложение.22 Июл 2020 в 9:37 PDTЭкс-солистка группы "ВИА Гра" добавила, что состоит в хороших отношениях со своими бывшими ухажерами. Они счастливы и живут мирно. Также выразила надежду, что скоро обрадует поклонников новостью о беременности.