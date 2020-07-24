Сенатор Алексей Александров, представляющий в Совете Федерации России Калужскую область, попал в больницу с коронавирусом. Состояние 68-летнего политика оценивается как тяжелое. О ..

Сенатор Алексей Александров, представляющий в Совете Федерации России Калужскую область, попал в больницу с коронавирусом. Состояние 68-летнего политика оценивается как тяжелое.О госпитализации Александрова сообщила на заседании Совфеда сенатор Людмила Нарусова. Она призвала "не расслабляться" несмотря на постепенное затухание эпидемии COVID-19 в России.