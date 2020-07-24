Напоминают об опасности пожаров. Сотрудники МЧС и соцзащиты города Владимира провели профилактический рейд по Октябрьскому району. В этот раз о правилах пожарной безопасности они

Напоминают об опасности пожаров. Сотрудники МЧС и соцзащиты города Владимира провели профилактический рейд по Октябрьскому району. В этот раз о правилах пожарной безопасности они рассказали семьям, находящимся в сложном социальном положении. Возьмите памяточку, я вам напомню, что дома ни в коем случае не пользуйтесь самодельными обогревательными приборами, неисправными, неисправными розетками. Если из дома выходите, всё