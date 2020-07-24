Злоумышленница, имея доступ к банковским счетам, тайно похищала денежные средства с карт пожилых людей...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Аэропорт задержали женщину, подозреваемую в серии краж денежных средств у пенсионеров.В территориальный отдел полиции обратилась 87-летняя местная жительница. Она сообщила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более 18 тысяч рублей. Пенсионерка уточнила, что ранее находилась в отделении банка на Красноармейской улице, где осуществляла продление действия договора вклада.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Лескова сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 27-летняя приезжая женщина, работающая в данной кредитной организации.Установлено, что злоумышленница, имея доступ к банковским счетам, тайно похитила денежные средства с карты заявительницы. В ходе работы сотрудниками полиции была установлена причастность задержанной к пяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности в отношении пенсионеров. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Аэропорт возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29