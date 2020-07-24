Главной темой встречи стала совместная работа по пресечению распространения запрещенной информации в сети Интернет.

Во Владимире в областном доме молодежи состоялся семинар с представителями молодежного общественного формирования «Киберпатруль».Мероприятие, организованное региональным Управлением МВД и комитетом по молодёжной политике администрации Владимирской области, проходило в онлайн формате.Во встрече приняли участие сотрудники УМВД России по Владимирской области, руководители и специалисты органов по делам молодежи муниципальных образований области, волонтеры областного и муниципальных штабов общественного формирования «Киберпатруль».Главной темой семинара стала совместная работа по пресечению распространения запрещенной информации в сети Интернет.В частности, в рамках мероприятия обсуждались вопросы организации межведомственного взаимодействия в сфере пресечения распространения запрещенной информации в сети Интернет. Рассмотрены механизмы поиска и направления на блокировку информации, содержащей экстремистские материалы, а также информации о распространении наркотических веществ в сети Интернет.Сотрудники регионального УМВД озвучили основные направления профилактических мероприятий, проводимых органами внутренних дел, отметив положительный опыт участия в них волонтеров. Полицейские отметили, что положительный опыт взаимодействия обязательно будет укрепляться в дальнейшем.