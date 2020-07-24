Напоминают, купальный сезон еще не открыт. В региональном МЧС просят воздержаться от посещения пляжей в предстоящие выходные. Согласно прогнозам синоптиков в субботу и воскресенье воздух

Напоминают, купальный сезон еще не открыт. В региональном МЧС просят воздержаться от посещения пляжей в предстоящие выходные. Согласно прогнозам синоптиков в субботу и воскресенье воздух прогреется до 25 градусов тепла. На небе будет облачно. Вероятны небольшие осадки. Но в связи с потеплением, спасатели ожидают наплыв людей на водоемах региона. В МЧС акцентируют внимание, что из-за