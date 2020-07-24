В МЧС рассказали, какие меры предосторожности стоит принимать при угрозе удара молнии. В первую очередь, следует избегать деревьев и не разговаривать по телефону рядом с проводами. Если ..

В МЧС рассказали, какие меры предосторожности стоит принимать при угрозе удара молнии. В первую очередь, следует избегать деревьев и не разговаривать по телефону рядом с проводами.Если человек в грозу оказался далеко от зданий, следует найти низину, где не будет деревьев или водоемов. Однако ложиться на землю не стоит – в таком случае молния поразит все тело. Лучшим вариантом будет найти овраг или ложбину и сесть в ней на корточки, обхватив ноги руками.